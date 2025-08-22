Basquetebol: Benfica reforça-se com o poste Temidayo Yussuf
Norte-americano volta a Portugal e torna-se na quinta cara nova do plantel das «Águias»
O poste Temidayo Yussuf está de regresso à Liga portuguesa de basquetebol para representar o Benfica, depois passagens pelo Lusitânia dos Açores, em 2020/21, e pelo Sporting, em 2024.
O norte-americano, de 29 anos, assinou até ao final da época pela Águias, tornando-se no quinto reforço para o treinador, Norberto Alves, juntando-se a Aleksander Dziewa (ex-Morskie Szczecin), Geno Crandall (ex-Oldenburg), Koby McEwen (ex-Honey Badgers) e Justice Sueing (ex-Czarni Slupsk).
«Estou feliz por estar aqui. Expectativas? Que a equipa tenha sucesso e que continuemos a história que o Benfica tem vindo a escrever no que toca a vencer campeonatos. Espero ajudar a dar continuidade a esse legado», referiu Temidayo Yussuf ao site dos encarnados.
O Benfica, tetracampeão nacional de basquetebol, iniciou os trabalhos de pré-temporada no início desta semana.
