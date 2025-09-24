Basquetebol: Benfica renova com Aaron Broussard até 2027
Base norte-americano está nos encarnados desde 2021
O Benfica anunciou a renovação de Aaron Broussard até 2027.
O base norte-americano, de 35 anos, está nas águias desde 2021, tendo sido uma peça essencial na equipa comandada por Norberto Alves, que conquistou o tetracampeonato.
«Ainda temos muito trabalho pela frente, mais objetivos a alcançar, por isso, estou honrado por estar de volta e fazer mais uma temporada. Mais vitórias, é esse o plano. Agora precisamos de conquistar algumas das taças que não conquistámos no passado e continuar a construir e a alcançar mais sucesso», afirmou o jogador, em declarações aos meios oficiais do clube.
Aaron Broussard já disputou 194 jogos e marcou um total de 2.535 pontos pelo clube da Luz, contribuindo para a conquista de uma Taça de Portugal, uma Supertaça e uma Taça Hugo dos Santos, para além dos quatro campeonatos.
