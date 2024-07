Ivan Almeida foi a mais recente saída de peso oficializada no basquetebol do Benfica, mas Toney Douglas e Terrell Carter também já tinham deixado os encarnados.

Trey Drechsel era outro dos nomes que estava na calha, contudo, o Benfica anunciou, esta segunda-feira, a continuidade do extremo norte-americano por mais um ano.

Na primeira temporada na Luz, Drechsel conquistou a Taça Hugo dos Santos e ainda a Supertaça.

«Sinto que tanto a equipa como eu não aproveitámos todo o nosso potencial na competição do ano passado e que temos alguns assuntos pendentes», manifestou o norte-americano aos órgãos de comunicação das águias, apontando à conquista do tetracampeonato e com ambição de reforçar a presença do Benfica «no panorama internacional com a [participação na] Liga dos Campeões».