O Benfica praticamente hipotecou as hipóteses de seguir em frente na Liga dos Campeões de basquetebol, esta quarta-feira, ao ser derrotado na Sérvia pelo Spartak Subotica, por 99-69.

Os encarnados foram para intervalo a perder por dez pontos (43-33), mas o 30-16 aplicado pelos sérvios no terceiro quarto praticamente deitou por terra as esperanças da equipa de Norberto Alves.

Shevon Thompson foi o melhor no capítulo dos pontos, com 21, seguido de Stefan Momirov, que registou 19. O melhor elemento do Benfica foi Geno Crandall, que somou 18 pontos.

O tetracampeão nacional ocupa o quarto e último lugar do Grupo H, com apenas um triunfo e os mesmos seis pontos dos franceses do Le Mans, que levam vantagem no confronto direto e na diferença de pontos. Na última jornada, a equipa da Luz visita o Gran Canaria e só quase por milagre conseguirá garantir o play-in, reservado a segundos e terceiros de cada grupo.