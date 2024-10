O Benfica iniciou a participação no Grupo G da Liga dos Campeões de basquetebol com uma derrota pesada em casa dos espanhóis do Manresa por 92-64.

As águias, que estão pelo terceiro ano consecutivo nesta fase da prova, já chegaram ao final do primeiro período a perder por 14 pontos de diferença (31-17) e nunca mais conseguiram recuperar.

Ao intervalo o resultado era de 52-37 e no terceiro quarto o Manresa cavou uma distância ainda maior que chegou a ser de 32 pontos e acabou fixada nos 28.

O próximo jogo da formação comandada por Norberto Alves é a 16 de outubro, fora, diante dos alemães do Chemnitz.