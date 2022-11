O Benfica foi a Guimarães derrotar o Vitória por 106-79 e continua 100 por cento vitorioso na Liga de basquetebol.

As equipas foram para o intervalo separadas por dois pontos (44-42 a favor dos visitantes), mas no terceiro e quarto períodos as águias dispararam para um triunfo com quase 30 pontos de vantagem.

O terceiro período terminou já com o Benfica a vencer por 12 (75-63) e no quarto período a diferença acentuou-se ainda mais num jogo em que os campeões nacionais tiveram quatro jogador quase a chegar à vintena de pontos: Terrel Carter Jr. (19), Ivan Almeida (19), Diogo Gameiro (18) e Betinho Gomes (18).

O Benfica lidera o campeonato nacional de basquetebol com nove vitórias em nove jogos.