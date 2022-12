O Benfica apurou-se para os quartos de final da Taça de Portugal de basquetebol, ao vencer o FC Porto na Luz por 97-93 numa partida repleta de incerteza e com duas equipas bastante eficazes no tiro exterior.

Suportados por uma maior eficácia da linha de três pontos, as águias fecharam o primeiro período a vencer por 28-22, mas os dragões reagiram da melhor forma e abriram o segundo período com um parcial de 14-0 que os colocou a vencer por 36-28.

Quando mais precisava, o Benfica conseguiu reencontrar a eficácia e com três triplos seguidos voltou a passar para a frente.

Ao intervalo, o FC Porto vencia por 45-50 e entrou para o 4.º e decisivo período ainda na frente, por 71-68.

Comandados por Max Landis, que terminou o jogo com um máximo de 30 pontos (seis triplos convertidos), os dragões acabaram por perder o ligeiro ascendente que ainda tinha nos primeiros minutos do 4.º período muito por culpa de dois triplos seguidos das águias: primeiro, de Romdhane, que apareceu no jogo nas alturas certas (terminou com 14 pontos) e, a seguir, de Aaron Broussard, o melhor marcador do Benfica com 24 pontos, que a menos de dois minutos do fim colocou os campeões nacionais a vencer por 88-83.

A pouco menos de 30 segundos do fim, os encarnados venciam por 93-84 e só depois disso os dragões voltaram a acertar regularmente no cesto, já demasiado tarde. O melhor que os portistas conseguiram foi reduzir para 95-93 quando já só faltavam 1,2 segundos para o fim.

Depois, só uma falta rápida e o fracasso de um jogador encarnado na ida para a linha de lance livre poderia alimentar a crença dos visitantes. Só que, aí, Tony Douglas não tremeu e converteu as duas tentativas, acabando a 0,9 segundos do fim com as poucas dúvidas que pairavam sobre o vencedor do jogo.

Segunda vitória do Benfica em dois jogos com o FC Porto em 2022/23. Os encarnados estão nos quartos de final da Taça de Portugal.