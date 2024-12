O Benfica recebeu e venceu o Niners Chemnitz, por 79-68, mas disse adeus à Liga dos Campeões de basquetebol esta terça-feira, dados os números insuficientes do triunfo ante a equipa alemã.

A equipa treinada por Norberto Alves precisava de vencer por pelo menos 29 pontos de diferença no jogo da 6.ª e última jornada do grupo G, no qual esteve em grande destaque Trey Drechsel, melhor marcador do jogo, com 34 pontos, além de 11 ressaltos e uma assistência.

Os encarnados ainda sonharam, chegando ao fim do primeiro período a vencer por 20-14 e ao fim do segundo período com uma vantagem de 14 pontos, 45-31.

A diferença a favor dos encarnados ainda chegou a ser de 17 pontos, com o 51-34 registado nos minutos iniciais do terceiro período. Porém, a partir daí, os alemães recuperaram e acabaram esse período com um parcial favorável (14-23), correspondentes ao 59-54 no marcador.

No quarto e último período, o Benfica viu a vantagem encurtada para dois pontos (59-57), mas acabou depois por alargar a margem de novo, embora por números insuficientes, num período em que fez o mesmo parcial do período inicial, 20-14.

No outro jogo do grupo, o Manresa venceu o Tortona por 100-82 e acabou o grupo no 1.º lugar, com 11 pontos, apurando-se diretamente para os oitavos de final. O Tortona acabou em 2.º lugar, com os mesmos 11 pontos, mas vai ao play-in, tal como o Chemnitz, 3.º com sete pontos, os mesmos do Benfica, que acabou o grupo no 4.º e último lugar.