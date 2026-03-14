O Benfica recebeu e venceu o CA Queluz (106-69) num jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga de basquetebol. Os encarnados continuam, assim, na liderança isolada no campeonato.

Do lado da equipa da casa, o nigeriano Temidayo Yussuf foi o maior pontuador da partida com 20 pontos, somando ainda sete assistências. O norte-americano, Aaron Broussard, também esteve em destaque com 16 pontos e nove assistências.

Do lado do CA Queluz, Jelani Simmons foi o mais inconformado com 19 pontos.

Com este triunfo, as águias seguem em primeiro com 31 pontos. O CA Queluz, por sua vez, está imediatamente acima dos lugares de decisão- décimo com 21 pontos.

O FC Porto, por sua vez, visitou e venceu o V. Guimarães (114-69). Jhonathan Dunn, dos dragões, foi o grande destaque da partida com 26 pontos. Somou, ainda, quatro ressaltos e três assistências.

Do lado do V. Guimarães, Chaunce Jenkins teve também em destaque, somando 19 pontos, nove ressaltos e quatro assistências.

Com esta vitória, o FC Porto está na quarta posição com 27 pontos – a quatro do líder Benfica. Já o V. Guimarães é nono com 21 pontos.

Noutros resultados, o Ovarense venceu o Imortal (107-100) e assume a segunda posição com 28 pontos. O Imortal está em oitavo com 21. O Vasco da Gama surpreendeu ao vencer o Esgueira (98-84), apesar de continuar em lugar de decisão – 11.º com 20 pontos. O Esgueira é sétimo com 22 pontos.

O Sp. Braga, por sua vez, caiu na visita à Oliveirense (87-77) e é sexto, agora com 23 pontos. A Oliveirense está na quinta posição com 25.