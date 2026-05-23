O Benfica venceu a Oliveirense por 86-61, este sábado, e ficou a apenas um triunfo da final do play-off do campeonato nacional de basquetebol.

Depois do triunfo na quinta-feira, também a jogar em casa, os encarnados fizeram o 2-0 na eliminatória, mas até terminaram o primeiro quarto em desvantagem (18-17). A equipa de Norberto Alves deu a volta no segundo período e chegou a intervalo a vencer por 41-32. O terceiro período até foi equilibrado, mas o Benfica terminou com 12 pontos de vantagem (60-48) e, já no último quarto, confirmou a superioridade para estabelecer o resultado final.

Justice Sueing e Makram Ben Romdhane chegaram aos 12 pontos, enquanto, na Oliveirense, Leon Ayres e James Boeheim, com 20 e 17 pontos, estiveram em plano de destaque.

O jogo 3 da meia-final está agendado para quinta-feira, 28 de maio, às 19h00, em Oliveira de Azeméis. Caso vença, o Benfica, que está à procura do pentacampeonato, atinge a quinta final consecutiva.