O Benfica venceu o Esgueira por 100-65 no jogo de abertura da jornada 16 do campeonato nacional de basquetebol.

O triunfo contundente das águias começou a ser construído logo no primeiro período, que terminou com 32-16. No segundo período, o Esgueira esboçou uma reação e ao intervalo a vantagem dos comandados de Norberto Alves era de dez pontos (47-37).

Num jogo em que teve sete jogadores na casa da dezena de pontos, o Benfica disparou na segunda parte até chegar à centena de pontos.

Atuais tricampeões nacionais, os encarnados lideram o campeonato com 15 vitória e uma derrota em 16 jogos.