O Benfica e o Sporting venceram os respetivos encontros da 9.ª jornada do campeonato de basquetebol.

As águias, que recentemente foram eliminadas da Taça de Portugal pelo Sp. Braga, impuseram-se agora na visita a casa dos minhotos e levaram a melhor por 87-63.

Ao intervalo, a equipa comandada por Norberto Alves já vencia por 43-28 e no final do terceiro período a diferença era de 31 pontos (42-73). No final, a diferença ficou nos 24 pontos.

Com este resultado, o Benfica segue líder do campeonato com oito vitórias em oito jogos e é seguido do Sporting, que somou a sétima vitória em nove jogos ao bater fora a Oliveirense por 86-76. Os leões, que impuseram o primeiro desaire caseiro ao conjunto de Oliveira de Azeméis, venciam ao intervalo por apenas três pontos de diferente (41-44) e descolaram no último período.