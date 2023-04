O Benfica apurou-se para a final da Taça de Portugal de basquetebol, ao bater o Sporting, vencedor das últimas três edições da prova, por 96-80.

Os encarnados estiveram quase sempre na liderança do marcador e no final do primeiro período venciam por 27-19.

No segundo período, os leões melhoraram e chegaram a empatar o jogo, que foi para o intervalo com uma magra vantagem das águias por 45-42.

No terceiro período, o Benfica, liderado por um inspiradíssimo Aaron Broussard (36 pontos), voltou a ser mais eficaz, construiu uma vantagem segura e consolidou-a no quarto e decisivo período.

Na final, agendada para este domingo às 19h00, o Benfica vai defrontar o Imortal de Albufeira, que na outra meia-final bateu a Lusitânia do Açores por 82-77.