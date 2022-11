O Benfica venceu o Sporting, por 78-89, no Pavilhão João Rocha, este domingo, jogo em atraso da 1.ª jornada da liga portuguesa de basquetebol.

Os leões até foram para o intervalo em vantagem (46-44), mas nos dois últimos períodos, os encarnados tiveram mais clarividência e bateram o eterno rival sem grandes problemas.

Com esta vitória, o Benfica mantém a liderança do campeonato nacional de basquetebol com dez vitórias em dez jogos.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Benfica, 20 pontos

2.º: Ovarense, 18

3.º: Sporting, 18

4.º: FC Porto, 17 (menos um jogo)

5.º: UD Oliveirense, 16

6.º: V. Guimarães, 14

7.º: Esgueira, 14 (menos um jogo)

8.º: Póvoa, 13

9.º: Lusitânia, 12 (menos um jogo)

10.º: Imortal, 12

11.º: CAB Madeira, 11

12.º: Sangalhos, 9 (menos um jogo)