No jogo que abriu a segunda fase do campeonato nacional de basquetebol, o Benfica bateu o Sporting no Pavilhão João Rocha, por 90-76, somando a segunda vitória consecutiva em dérbis.

Ainda antes do apito inicial, foi prestado um minuto de silêncio em memória de Rui Pinheiro, antigo basquetebolista dos leões que morreu este domingo.

Sem Travante Williams nem Fofana, o Sporting foi a primeira equipa a marcar, mas os encarnados equilibraram o encontro de seguida, tendo dominado na reta final do primeiro período.

No início do segundo quarto, os verde e brancos voltaram a entrar melhor, tendo chegado mesmo a um parcial de 11-0, com a ajuda dos afundanços de Omlid. As águias só marcaram os primeiros pontos aos quatro minutos, mas, a partir de então, continuaram com a mão quente.

Com vários turn-overs, o Sporting baixou o rendimento e o Benfica respondeu com um parcial de 18-0. Ao intervalo, a equipa da Luz vencia por 10 pontos (41-31).

Depois do descanso, o equilíbrio foi o tónico da partida.

Ao som da buzina, António Monteiro apontou um triplo e deixou os leões a cinco pontos dos encarnados, quando ainda faltava um período para jogar.

No último quarto, o Benfica até entrou melhor, com dois triplos, mas o Sporting conseguiu reagir e aproximar-se do marcador. A três minutos do final, Shakir Smith reduziu de lance livre e os leões ficaram a apenas um ponto da igualdade.

Betinho foi a cara de nova resposta do Benfica ao dilatar a vantagem e dar tranquilidade, sem permitir nova aproximação leonina.

Betinho terminou a partida como melhor marcador, com 27 pontos, seguido do sportinguista Micah Downs (21). Wendell Lewis liderou nos ressaltos, com 11, tendo conseguido um duplo-duplo, graças aos 18 pontos que também anotou.

Com este triunfo na primeira jornada, o Benfica assume a liderança do Grupo A da segunda fase do campeonato.