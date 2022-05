O Benfica venceu o jogo três diante da Oliveirense (75-60) e carimbou a passagem à final do play-off de campeão da Liga portuguesa de basquetebol. Em Oliveira de Azeméis, os encarnados deram sequência aos triunfos nos últimos dois encontros no Pavilhão Fidelidade (89-72 e 93-80) e ficam à espera de FC Porto e Sporting para conhecer o adversário no derradeiro duelo.

A partida começou equilibrada, com os encarnados a entrarem na frente, mas a Oliveirense a conseguir responder, sobretudo com lançamentos triplos. A meio do primeiro período, os encarnados começaram a distanciar-se e a cavar uma diferença considerável e terminaram com uma vantagem de 11 pontos (25-14).

O Benfica continuou com uma toada rápida, mas menos eficaz, fruto de alguns passes falhados e vários turn overs, enquanto a Oliveirense ia somando alguns lançamentos de dois pontos, muito devido à entrada de Francisco Albergaria em jogo.

Os anfitriões estavam também mais compactos na defesa e melhoraram o acerto no ataque, fundamentalmente com os triplos de Shaun Willett, tendo conseguido colocar-se na frente a 47 segundos do intervalo, com mais um ponto. Ainda assim, nos últimos instantes, um triplo de Frank Gaines levou os encarnados em vantagem para o descanso (35-33).

O terceiro período foi claramente desequilibrado. Os encarnados estiveram praticamente irrepreensíveis no momento defensivo e cortaram várias linhas de passe aos homens de Oliveira de Azeméis, que perderam várias bolas. Depois, na transição, a tarefa ficava facilitada, já que o cesto estava descoberto. Neste quarto, que o Benfica terminou com 14 pontos de diferença, Ivan Almeida deu um show de poderio atlético e evidenciou-se como melhor em campo.

Não houve surpresas no último quarto. Norberto Alves optou por gerir a condição física da equipa – um fator em que o Benfica está claramente acima do adversário – e controlar a vantagem. Os quatro lançamentos triplos de José Silva foram fundamentais para impedir que a Oliveirense se aproximasse.

Gaines terminou como melhor marcador, com 17 pontos, enquanto Shaun Willett (16) foi o melhor no lado da Oliveirense. Ivan Almeida liderou nos ressaltos, com oito, ao passo que Derrick Colter foi quem conseguiu mais assistências (nove).

O Benfica segue para a final do play-off de campeão do campeonato de basquetebol e pode ter adversário definido já nesta quinta-feira, visto que FC Porto e Sporting se defrontam no Pavilhão João Rocha, no jogo três, com os dragões em vantagem, depois de duas vitórias nos dois primeiros encontros.