O Benfica apurou-se para as meias-finais do campeonato de basquetebol, ao derrotar fora de casa o V. Guimarães por 88-68 no jogo 2.

Ao intervalo, os encarnados perdiam por 32-31, mas no final do terceiro período já venciam por 13 pontos de diferença, aumentando ainda mais o fosso no último período.

Do lado dos encarnados, Ben Romdhane (18 pontos), Ahmaad Rorie (17 pts), Aaron Broussard (15 pts) e Trey Drechsel (15 pts) estiveram em destaque.

Na meia-final, o Benfica vai defrontar o vencedor da eliminatória entre Oliveirense e Ovarense.