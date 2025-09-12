Betinho Gomes renovou o contrato que o liga ao Benfica até 2026 e prepara-se para cumprir a décima temporada na Luz. Perto de atingir os 400 jogos pelo clube encarnado, o internacional cabo-verdiano, de 40 anos, aponta ao pentacampeonato como meta a atingir na próxima época.

«O presidente Rui Costa fez um discurso num dos nossos treinos e disse que no Benfica não há créditos. Acredito que essa deve ser a mentalidade dos jogadores, pensar sempre em querer mais, em ganhar mais. Vai ser com essa mentalidade que vamos encarar a temporada e tentar dar o pentacampeonato aos benfiquistas», referiu o jogador, à BTV.

Aos 40 anos, Betinho despediu-se recentemente da Seleção de Cabo Verde [depois de ter representado Portugal por mais de 70 vezes] para «ter algum descanso durante o verão, ou durante a época», de forma a poder «representar o Benfica por muitos anos».

Com 396 jogos realizados pelos encarnados, o extremo/poste, que tem em Michael Jordan o seu ídolo, explica a longevidade na modalidade com «manter uma boa forma física, cuidar bem do corpo e [ter] mentalidade de campeão», que diz ter desenvolvido no Benfica, a mesma que o faz continuar a perseguir objetivos importantes a cada ano.

Na última época, Betinho Gomes participou em 44 jogos, conseguindo médias de 11,3 pontos e 3,9 ressaltos por jogo, números que ajudaram o Benfica a conquistar o título de campeão nacional, após ter derrotado o FC Porto numa final decidia em quatro jogos (3-1).