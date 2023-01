O internacional neerlandês Charlon Kloof, base do FC Porto, foi operado na quarta-feira ao cotovelo direito e vai ficar «alguns meses» afastado da competição, informaram os dragões.

Os líderes do campeonato nacional de basquetebol informaram que a «cirurgia correu conforme o previsto» e que Kloof, de 32 anos, terá alta hospitalar já esta sexta-feira, a que se segue «longo processo de recuperação».

Kloof, recorde-se, sofreu uma «rotura do tendão distal do tricep do cotovelo direito» no encontro diante dos franceses do Cholet, a contar para a Taça da Europa, disputado na terça-feira, que o FC Porto venceu por 99-78.