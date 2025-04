A última jornada da fase regular da Liga portuguesa de basquetebol confirmou a descida de divisão do Desp. Póvoa, na sequência da derrota por 85-81, no Algarve, frente ao Imortal, que dessa forma assegurou um lugar nos play-offs. Aos poveiros, de pouco valeu o duplo-duplo assinado por Jalan McCloud (23 pontos e 11 assistências).

O desaire do emblema da Póvoa do Varzim permitiu ao Queluz assegurar a manutenção, mesmo tendo sido derrotado de forma expressiva pela já despromovida Galomar (106-78).

No pavilhão da Luz, o jogo entre Benfica e Vitória (91-81) “aqueceu” a 6:15 minutos do fim, quando o vimaranense Antonio Daye se envolveu com adeptos quando se dirigia para o balneário, depois de ter sido expulso do jogo. Dos confrontos resultou a exclusão de cinco atletas de cada equipa.

O Benfica fechou a fase regular na primeira posição, à frente do FC Porto, que também venceu neste sábado, no caso o Galitos Barreiro, por 87-82. Já o Sporting segurou o terceiro posto com um triunfo, em Oliveira de Azeméis, frente à Oliveirense (75-86).

Nota ainda para a vitória da Ovarense em Esgueira (84-85), que deixou os aveirenses no nono lugar da tabela, o primeiro abaixo da zona de apuramento para os play-offs. Já os Vareiros terminaram a fase inicial no quinto posto.

A primeira ronda dos play-offs da Liga conta com os jogos Benfica-Vitória, FC Porto-Imortal, Sporting-Galitos Barreiro e Oliveirense-Ovarense.

Esgueira e Queluz garantiram a manutenção no principal escalão do basquetebol nacional, enquanto Desp. Póvoa e Galomar baixam à Proliga, na próxima época.