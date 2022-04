O Benfica deu seguimento ao bom arranque na segunda fase do campeonato nacional de basquetebol e, depois da vitória sobre o Sporting no João Rocha, bateu o FC Porto na Luz por 79-63.

Depois de duas derrotas nos dois jogos com os azuis e brancos na primeira fase, as águias impuseram-se no clássico à terceira tentativa.

Apesar do resultado desnivelado, o jogo foi marcado pelo equilíbrio até meio do terceiro período. O FC Porto começou melhor e quase construiu uma vantagem de uma dezena de pontos nos minutos iniciais, mas no final do primeiro período a vantagem dos azuis e brancos era tangencial: 19-20.

Ao intervalo, o Benfica já vencia (38-34) e a meio do terceiro período descolou definitivamente no marcador, graças a uma melhor percentagem de acerto e lançamentos de três pontos.

À entrada para o derradeiro período, a vantagem das águias era de 14 pontos (59-45) e ainda foi ampliada.

Com este resultado, o Benfica mantém-se no primeiro lugar do Grupo A da II Fase: soma 45 pontos, mais dois do que o Sporting (que perdeu no sábado) e três do que o FC Porto, que está no terceiro posto.