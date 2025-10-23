Benfica e União Sportiva voltaram a perder para a Eurocup feminina de basquetebol, diante do Ostrava (85-81, após prolongamento) e do NKA Pecs (101-42), respetivamente.

No Grupo K, as encarnadas chegaram a estar a vencer por 13 pontos, atingiram os últimos 1:36 minutos a vencer por 72-67, mas não foram capazes de segurar a vantagem até final, acabando derrotadas por 85-81 no prolongamento.

Letícia Soares, com 21 pontos, sete ressaltos e quatro ressaltos, e Maria Bettencourt, com 18 pontos, nove ressaltos e seis assistências, destacaram-se nas campeãs portuguesas, enquanto Iva Belosevic liderou o Ostrava, com 20 pontos, 11 ressaltos e seis assistências.

Na classificação do Grupo K, e após a primeira volta, lideram as espanholas do Ferrol, com seis pontos, seguidas das polacas do Sosnowiec, com cinco. O Ostrava soma quatro pontos e o Benfica três.

Por seu lado, a União Sportiva somou a quarta derrota, em outros tantos jogos no Grupo C, num embate em que foi completamente dominada pelas húngaras do NKA Pecs, que ao intervalo já venciam por 30 pontos (58-38), em Ponta Delgada.

Genesis Rivera, com 13 pontos, e Michaela Gailerova, com 11, foram as melhores marcadoras das açorianas, face a um conjunto liderado pelos 20 de Julia Reisingerova e no qual as dez jogadoras utilizadas marcaram todas mais do que cinco pontos.

No Grupo C, as magiares igualaram as israelitas do Elitzur Ramla, ambas com o pleno quatro pontos, em dois jogos, enquanto a União Sportiva tem os mesmos quatro, mas em quatro embates. As espanholas do Gernika Bizkaia somam três pontos, em dois jogos.

