Ao vencer o duelo de Los Angeles com os Clippers, por 135-118, os Lakers qualificaram-se para a fase a eliminar da NBA Cup, competição que se disputa paralelamente à fase regular da Liga norte-americana de basquetebol.

Sem surpresa, Luka Doncic foi o MVP do encontro, com 43 pontos (24 deles no primeiro período), 13 assistências e nove ressaltos. Austin Reaves (31 pontos e nove ressaltos) e LeBron James (25 pontos) também se destacaram nos Lakers, que se juntam aos Toronto Raptors na lista de apurados na NBA Cup.

Ainda na última madrugada, CJ McCollum deu espetáculo no triunfo dos Washington Wizards frente aos Atlanta Hawks (132-113). O base converteu 13 triplos e somou 46 pontos, tornando-se no sexto jogador na história da NBA a conseguir superar os 45 pontos e os 10 triplos em mais do que um encontro.

Quem também venceu foram os Orlando Magic, por 144-103, em Philadelphia, com Anthony Black a fixar um novo máximo de pontos (31) num jogo.