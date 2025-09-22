O FC Porto foi eliminado na segunda ronda da fase de qualificação para a Liga dos Campeões de basquetebol, ao perder com os franceses do Elan Chalon por 100-79.

Depois do “milagre” da primeira ronda, em que recuperou de uma desvantagem de 19 pontos no terceiro período para vencer os húngaros do Szombathely (83-79), os Dragões não conseguiram nova recuperação e falham o apuramento.

Os portistas ainda conseguiram estar em vantagem no primeiro período, conseguindo mesmo um avanço de seis pontos (15-9), a 4.46 minutos do final do parcial, que, contudo, os franceses acabaram a vencer por 21-18.

O vice-campeão português ainda chegou ao empate no segundo período (43-43), mas, a partir desse momento, o Elan Chalon foi-se afastando para conseguir uma vitória confortável por uma margem de 21 pontos.

O portista Javian Davis-Fleming foi o melhor marcador do encontro, com 21 pontos, aos quais juntou 13 ressaltos.

O FC Porto vai agora disputar a fase de grupos da Taça Europa, na qual vai ficar no Grupo B, juntamente com os alemães do Rostock Seawolves e os estónios do Tartu Ulikool Maks & Moorits. O restante clube da poule pode ser o Giants Antwerp, de Bélgica, se perder a final da fase de qualificação da Champions, ou uma equipa derrotada no apuramento da Taça Europa.

O Sporting também está na Taça Europa e vai disputar o Grupo G, com os italianos do Dinamo BDS Sassari, os romenos do CS Valcea 1924 e uma equipa vinda da fase de qualificação, que vai sair do confronto entre os búlgaros do BC Balkan e os alemães do RASTA.

Com a eliminação do FC Porto, o Benfica será a única equipa portuguesa na fase de grupos da Liga dos Campeões e está colocado no Grupo H, juntamente com os espanhóis do Grand Canária, os franceses do Le Mans Sarthe Basket e os sérvios do KK Spartak.