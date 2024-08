O FC Porto anunciou a contratação de dois basquetebolistas nesta segunda-feira. Tratam-se dos norte-americanos Wes Washpun e Xeyrius Williams, que reforçam as opções de Fernando Sá.

Washpun tem 31 anos e destacou-se ao serviço da Oliveirense, onde se destacou nas últimas épocas. Terminou a campanha 2023/24 com médias de 16,4 pontos, 6,6 assistências e 4,2 ressaltos.

O novo número 13 do clube portista teve formação nas universidades do Tennessee e Northern Iowa. Já conta com uma vasta experiência na Europa.

Pouco depois, os portistas anunciaram outro norte-americano: Xayrius Williams, de 27 anos, é extremo/poste e chega da Polónia (Dabrowa Gornicza). Assinou contrato por uma temporada, tal como Washpun.

Durante a época 2023/24, o novo número 20 portista somou médias superiores a 12 pontos, seis ressaltos, uma assistência e um roubo de bola, com 49,2% de eficácia no lançamento de dois pontos e 40,5% nos triplos. Tem formação nas universidades de Dayton e Akron, ambas no estado do Ohio.