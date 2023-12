O Sporting escorregou esta sexta-feira em Albufeira, no pavilhão do Imortal, registando a segunda derrota no campeonato (104-98). Depois de, há uma semana, a turma de Pedro Nuno Monteiro vencer na receção ao FC Porto, os leões tropeçaram de forma surpreendente no Algarve. A entrada em falso dos lisboetas foi aproveitada pelos anfitriões, que ao intervalo venciam por 58-43, graças aos parciais de 25-17 e 33-26.

Apesar da reação do Sporting no reatar do encontro, a noite sorria ao Imortal, que conseguiu conservar a vantagem no marcador. Durante o 3.º quarto, o técnico Pedro Nuno Monteiro foi excluído, depois de ser sancionado com duas faltas técnicas. Era o espelho de uma partida desinspirada, que culminou no desaire para lá da barreira da centena de pontos.

O triunfo do Imortal – o quarto na Liga – esteve alicerçado na exibição de Tubbergen (21 pontos e 10 ressaltos), de Ryan Weber (22 pontos, quatro ressaltos e seis assistências) e de Derek Jackson (15 pontos, nove ressaltos e quatro roubos de bola). Este triunfo poderá revelar-se crucial para os algarvios aquando das contas finais da fase regular do campeonato, pois o Imortal é 9.º, com 14 pontos, empatado com Galomar e Póvoa, e com mais três pontos em relação ao Lusitânia e Esgueira, que estão no fundo da tabela.

Entre os leões, apesar da derrota, Mike Moore (25 pontos, 10 ressaltos e duas assistências), Diogo Ventura (16 pontos, oito ressaltos e cinco assistências) e Marcus Lovett (14 pontos e 10 assistências) estiveram em evidência.

Foi a primeira vez nesta edição da Liga que uma equipa impôs mais de 100 pontos frente ao Sporting, que segue na liderança, com 20 pontos. Os verdes e brancos guardam um ponto de vantagem sobre o FC Porto.

Dragões podem assaltar a liderança em janeiro

De regresso a casa, os azuis e brancos venceram os açorianos do Lusitânia (86-73). Os comandados de Fernando Sá agarraram a frente do marcador depois de uma entrada fulminante dos visitantes (18-23). Até ao intervalo, o FC Porto compôs um parcial de 27-17 e garantiu uma vantagem de cinco pontos (40-45).

No retomar do encontro, os dragões controlaram o ritmo de jogo, venceram o 3.º e 4.º quarto (21-16 e 20-17) e voltaram ao caminho dos triunfos. Numa exibição com nota “suficiente” para os anfitriões, destacaram-se Cleveland Melvin (30 pontos e sete ressaltos), Kloof (18 pontos, dois ressaltos e sete assistências) e Barber (19 pontos, quatro ressaltos e sete assistências).

Entre os açorianos, Lual Rahama, com 21 pontos e seis ressaltos, e Perkins, com 18 pontos, diferenciaram-se. O Lusitânia é 11.º, penúltimo, com 11 pontos.

Por sua vez, o FC Porto aproxima-se da liderança, guardando uma partida em atraso, em casa, frente à Oliveirense, a 17 de janeiro. Em caso de triunfo nesse encontro, os dragões assaltam a liderança da Liga.

FC Porto e Sporting regressam ao campeonato a 5 e 6 de janeiro, frente ao Desportivo da Póvoa e à Galomar, respetivamente.