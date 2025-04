Cumpriram-se na tarde deste sábado vários desafios do campeonato português de basquetebol já depois do épico duelo entre Benfica e Sporting, vencido pelas águias.

O FC Porto bateu a Ovarense no jogo de maior destaque desta jornada 21. Ganhou por 94-66, uma distância bastante considerável tendo em conta que estamos a falar de segundo e quinto classificados.

Do lado do FC Porto, destaque para Roy Devyn Marble (14 pontos, sete ressaltos e duas assistências). Na Ovarense, Delaney Blaylock destoou do coletivo com 17 pontos, cinco ressaltos e três assistências.

O quarto classificado, a Oliveirense, bateu o Póvoa num jogo mais equilibrado (68-61), na Póvoa de Varzim. Onnor Steger (Oliveirense) foi o jogador mais valioso com 16 pontos, seis ressaltos, uma assistência e um roubo de bola.

Num duelo ainda mais equilibrado, o Galitos Barreiro venceu o Imortal por 90-88. Por fim, o V. Guimarães bateu os madeirenses do Palomar por 85-74.

O FC Porto é segundo classificado com 39 pontos, logo atrás do Benfica (41). Sporting completa o pódio (35).