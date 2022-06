FC Porto e Benfica disputam, neste sábado, o quarto jogo da final da Liga de basquetebol.

O apito inicial está marcado para as 15 horas, no Dragão, e o encontro pode ser acompanhado através do Maisfutebol.

As águias estão em vantagem na decisão (2-1), depois de ter vencido os dois primeiros jogos, em casa, mas o FC Porto reduziu a diferença depois de ter levado a final para o Dragão.

Em caso de vitória neste jogo 4, o Benfica festeja o título, mas um triunfo do FC Porto leva a decisão do título para um quinto jogo, na Luz.

Acompanhe as incidências do jogo 4.