Se, na véspera, o Benfica foi derrotado na Taça Hugo dos Santos, Sporting e FC Porto entraram a vencer na prova.

Os leões venceram o Portimonense no João Rocha, por 101-67. Mike Moore (Sporting) e Moussa Kone (Portimonense) foram os melhores marcadores da partida, com 18 pontos.

Já o FC Porto, venceu o Imortal no Dragão Arena, por 92-60.

Charlon Kloof foi o melhor marcador do encontro, com 16 pontos, mais um do que Cameron Copeland, do Imortal.