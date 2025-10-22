FC Porto e Sporting perderam pela primeira vez, esta quarta-feira, na fase de grupos da Taça Europeia de basquetebol.

Na segunda jornada da prova, os Dragões foram derrotados, na Estónia, pelo Tartu por 94-78. Ao intervalo, a vantagem da equipa do leste da Europa era já de 22 pontos (57-35), margem que se revelou fatal para os nortenhos.

Um bom terceiro período (27-18) recolocou os portistas na discussão do resultado, mas o Tartu geriu bem a vantagem de 12 pontos com que entrou no último período, acabando por triunfar por uma diferença confortável.

Com 22 pontos, o norte-americano Jalen Riley, do FC Porto, foi o melhor marcador do encontro, enquanto Wesley Washpun chegou aos 20 pontos. Do lado do Tartu, Karl-Johan Lips e Martin Paasoja foram os jogadores mais eficazes no ataque, com 21 e 20 pontos, respetivamente.

O Grupo B é liderado pelo Rostock, que na terça-feira já tinha vencido, em casa, os belgas do Antwerp Giants (95-80), mantendo-se invicto na prova. Os alemães são os próximos adversários do FC Porto na prova, no dia 28 de outubro (20h00), no Dragão Arena.

Por seu turno, o Sporting saiu derrotado na visita aos alemães do Rasta Vechta (98-82), em jogo a contar para o Grupo G.

No primeiro período, o Rasta Vechta venceu por 27-23, mas o Sporting respondeu no segundo período (27-16) e deu a volta ao marcador, chegando na frente ao intervalo (49-44).

O terceiro período, porém, foi fatal para os Leões, que viram a formação da casa vencer o parcial por 30-10, decidindo-se aí o vencedor do encontro.

O norte-americano Tommy Kuhse, do Rasta Vechta, foi o melhor marcador do jogo, com 27 pontos, mais 10 do que os obtidos pelo segundo melhor, Claude Robinson, do Sporting.

O Rasta Vechta lidera o agrupamento com quatro pontos, resultantes de duas vitórias. Quanto ao Sporting partilha o segundo posto com o Sassari, de Itália, que nesta quarta-feira bateu os romenos do Valcea por 94-73. As duas equipas somam três pontos.

O próximo jogo dos Leões na Taça Europeia de basquetebol é frente ao Valcea, na Roménia, no dia 29 de outubro (17h00).

