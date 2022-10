O FC Porto venceu na receção ao Vitória de Guimarães (96-83), em jogo da sétima jornada do campeonato nacional de basquetebol e continua cem por cento vitorioso na competição.

Danjel Purifoy, Michael Finke e Max Landis, com 19, 18 e 17 pontos, respetivamente, foram os elementos em destaque do lado portista. Já Anthony Roberts, dos vimaranenses, foi o melhor marcador, com 28 pontos somados.

O FC Porto vai, assim, passar a noite na liderança, com 12 pontos, mais um do que a Ovarense, que ainda recebe o Sporting este sábado.