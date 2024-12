O FC Porto perdeu em casa com o Tofas Bursa, da Turquia, por 95-87, esta quarta-feira, em jogo da segunda jornada do Grupo K da segunda ronda da fase de grupos da Taça Europa de basquetebol.

Os turcos entraram melhor no jogo e fecharam o primeiro período com uma vantagem de nove pontos (20-29), mantendo o ritmo no segundo parcial (19-29) e chegando ao intervalo com margem de 19 pontos no marcador (39-58).

O FC Porto reagiu na segunda parte, recuperando alguns pontos no terceiro período (parcial de 23-20), e dominando o quarto e último (25-17), porém sem conseguir inverter o resultado negativo.

O base norte-americano Marcquise Reed, dos turcos, foi o melhor marcador do jogo, com 31 pontos, além de cinco ressaltos e cinco assistências, enquanto o seu compatriota Devyn Marble, do FC Porto, contabilizou 21 pontos, 12 ressaltos e cinco assistências.

Com a derrota, a segunda em duas jornadas, o FC Porto segue no 4.º e último lugar do grupo, com dois pontos. O Tofas lidera com duas vitórias em outros tantos jogos, com quatro pontos. Em 2.º e em 3.º estão Saragoça (Espanha) e Marousi (Grécia), respetivamente, ambos com três pontos cada.

Na próxima jornada, a 8 de janeiro de 2025, o FC Porto visita o Marousi e Tofas recebe o Saragoça.