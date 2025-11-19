O FC Porto despediu-se da Taça Europeia de basquetebol, ao perder por 96-68, esta quarta-feira, na visita aos alemães do Rostock Seawolves.

Concluída a sexta e derradeira jornada, os dragões, que já estavam matematicamente afastados desde a jornada anterior, terminam na última posição, com oito pontos, a três do conjunto germânico, que venceu o Grupo B. O Antwerp Giants fechou em segundo, com nove pontos, enquanto o Tartu Ulikool terminou em terceiro, com oito.

Quanto ao jogo desta tarde, a formação de Fernando Sá, que vinha de uma pesada derrota com o Benfica no fim de semana, foi para intervalo a perder por 49-37 e até empatou a vinte no terceiro período, mas já não conseguiu reverter o resultado.

Elias Baggette registou o máximo de pontos na partida, com 16, acompanhado por Kassim Nicholson (13), Bent Leuchten (12) e Andy van Vliet (11) no conjunto alemão. No lado do FC Porto, Javian Davis (12 pontos), Jhonathan Dunn (10), Jalen Riley (10) e Axel Toupane (10) chegaram aos dois dígitos.

O FC Porto volta a entrar em campo no próximo sábado, às 18h00, na visita ao Galitos, para a Taça Hugo dos Santos.