O FC Porto somou, esta quarta-feira, a primeira derrota na fase de grupos da FIBA Europe Cup. Na Dinamarca, os dragões foram derrotados pelos Bakken Bears após dois prolongamentos (113-99), em jogo da 5.ª e penúltima jornada do Grupo E.

Os dragões foram para intervalo em vantagem (50-42), mas os dinamarqueses conseguiram chegar ao empate com um triplo em cima do som da buzina e levar a decisão para prolongamento. Nos primeiros cinco minutos, verificou-se nova igualdade (94-94) e a partida seguiu para novo prolongamento. Aí, os Bakken Bears arrancaram para um triunfo esclarecedor, por 14 pontos de diferença.

Charlon Kloof, com 14 pontos, seis ressaltos e sete assistências foi um dos destaques dos portistas, assim como Anthony Barber (33 pontos) e Cleveland Melvin (24 pontos).

Com este desaire, o FC Porto mantém-se na liderança do grupo, que agora divide com o Manise, ambos com nove pontos. Com seis, seguem-se os Bekken Bears e o Norrkoping.

A equipa de Fernando Sá recebe o Imortal na próxima sexta-feira, no Dragão Arena. Por sua vez, daqui a uma semana joga na Turquia, diante do Manisa, e em caso de vitória garante o apuramento para os oitavos de final de forma direta. Se perder, terá de ser um dos melhores segundos classificados para avançar à próxima fase.