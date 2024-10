O FC Porto perdeu na Grécia com o PAOK por 89-70 na segunda jornada do Grupo I da Taça Europa de basquetebol.

Os azuis e brancos até chegaram a liderar nos primeiros dois minutos, mas depois disso a equipa helénica passou para a frente e no final do primeiro período o FC Porto perdia por 26-18.

Ao intervalo, a diferença de sete pontos (46-39) permitia aos dragões acreditarem numa recuperação que chegou a ser materializada, durante breves momentos, no terceiro período.

No último período, o PAOK disparou de uma vantagem de cinco para 19 pontos, com a qual fechou o encontro.

Max Landis (17 pontos), Tanner Omlid (14 pontos) e Toney Douglas (12 pontos) foram os portistas que mais pontos concretizaram pelo FC Porto, que está na terceira posição do grupo com três pontos, menos um do que o PAOK, os mesmos dos belgas do Liburgo e mais um do que os húngaros do Szolnoki Olajbanyasz.