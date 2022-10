O FC Porto perdeu esta terça-feira com os neerlandeses do Heroes Den Bosch (71-68), em jogo da Taça Europa de basquetebol, no Dragão Arena.

O jogo foi para intervalo empatado 38-38 e a equipa portuguesa até entrou para o último quarto com uma vantagem de sete pontos, mas deixou escapar o triunfo na reta final.

Max Landis somou 13 pontos, os mesmos de Michael Finke, enquanto Teyvon Myers chegou aos 20. Chris-Ebou Ndow, com 14, foi o melhor do conjunto neerlandês.

Esta segunda derrota na prova deixa os dragões no terceiro lugar do grupo C, com quatro pontos, tal como o Parnu Sadam, e a um do Den Bosch e Friburgo.