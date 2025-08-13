Basquetebol: FC Porto reforça-se na equipa-satélite dos LA Lakers
Jhonathan Dunn é base e conta com um vasto currículo no basquete europeu
O base norte-americano Jhonathan Dunn junta-se e Javian Davis e Márkó Filipovity na lista de reforços confirmados na equipa de basquetebol do FC Porto para a nova temporada.
Oriundo da equipa-satélite dos LA Lakers, os South Bay Lakers, que competem na G-League norte-americana, Dunn, de 27 anos, regressa à Europa onde já atuou no Leiden (Bélgica), no Ludwigsburg (Alemanha), no King Szczecin (Polónia) e no Syntainics MBC (Polónia).
Na última época, conseguiu médias de 7,2 pontos, 1,6 ressaltos e 0,7 assistências por jogo, nos 38 encontros em que participou na G-League, a liga de desenvolvimento da NBA.
Natural de San Antonio, no Texas, e com 1,93 metros de altura, o base espera «ganhar o maior número de jogos, ir o mais longe possível em todas as competições e formar um grupo forte para que a época seja memorável» ao serviço do FC Porto, tal como partilhou ao site dos portistas.
Bem-vindo, Jhonathan Dunn! Welcome 💙— FC Porto (@FCPorto) August 13, 2025
🏀 Base/extremo
🇺🇸 Estados Unidos
👉 27 anos
📏 1,93 metros
🔙 Clube anterior: South Bay Lakers#FCPortoBasket #FCPortoSports pic.twitter.com/YdSkjQbbeI