O FC Porto regressou, nesta terça-feira, aos triunfos na Taça Europeia de basquetebol. No Dragão Arena, os portistas venceram os alemães do Rostock Seawolves por 87-75 e subiram à liderança do Grupo B, com os mesmos cinco pontos dos germânicos.

Na terceira jornada da competição europeia, os Dragões chegaram ao final do primeiro período a vencer por dois pontos (22-20), mas, ao intervalo, registava-se um empate a 41 pontos.

No arranque da segunda parte, os germânicos, que ainda não tinham perdido na Taça Europeia, conseguiram passar para a frente, liderando por um máximo de quatro pontos (48-52), mas o FC Porto voltou rapidamente ao comando.

Os nortenhos entraram para o quarto período já a vencer por nove pontos (69-60), depois de um terceiro parcial que venceram por 28-19, e nunca permitiram que o adversário ficasse a menos de seis pontos, para vencerem por oito de diferença (87-75).

O internacional luso Vladyslav Voytso foi a grande figura dos portistas, com 18 pontos, 11 ressaltos, quatro assistências e três roubos de bola, secundado por Javian Davis e Jhonathan Dunn, ambos autores de 24 pontos. Destaque ainda para as 14 assistências de Miguel Maria Cardoso. Nos forasteiros, o melhor foi D’Shawn Schwartz, com 13 pontos e sete ressaltos.

Desta forma, o FC Porto colocou um ponto final na série de três derrotas consecutivas por que passava, em todas as provas.

A terceira jornada do Grupo B da Taça Europeia fica completa na quarta-feira, quando Antuérpia Giants e Tartu se defrontarem, na Bélgica.