FC Porto, Sporting, UD Oliveirense e CD Póvoa venceram este sábado para a Taça Hugo dos Santos de basquetebol.

No grupo A, a UD Oliveirense venceu a Ovarense (111-60) e o CD Póvoa triunfou ante o Esgueira (79-71). No mesmo grupo, o Galomar-Benfica foi adiado.

No grupo B, o FC Porto bateu o Lusitânia (70-101) e o Sporting levou a melhor no duelo com o Imortal (83-92). No domingo, para o grupo B, joga-se o Portimonense-Vitória SC.

Apuram-se para as meias-finais, diretamente, os vencedores de cada um dos dois grupos. Os segundos e terceiros classificados de cada grupo cruzam entre si e disputam uma eliminatória de qualificação para aceder às meias-finais. De lembrar que este é um novo formato na prova, em 2023/24.

CLASSIFICAÇÃO – FASE DE GRUPOS

GRUPO A:

1.º: UD Oliveirense, 4 pontos

2.º: CD Póvoa, 3

3.º: Ovarense, 3

4.º: Esgueira, 3

5.º: Benfica, 1 (menos um jogo)

6.º: Galomar, 1 (menos um jogo)

GRUPO B:

1.º: FC Porto, 4 pontos

2.º: Sporting, 4

3.º: Vitória SC, 2 (menos um jogo)

4.º: Lusitânia, 2

5.º: Imortal, 2

6.º: Portimonense, 1 (menos um jogo)