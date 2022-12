Que jogo, senhores!

O FC Porto venceu esta sexta-feira na visita ao Benfica (86-87) no clássico pré-Natal que fechou a 14.ª jornada da liga portuguesa de basquetebol. Num belíssimo espetáculo para a modalidade em Portugal, num jogo sempre bem disputado e com equilíbrios e boas recuperações de parte a parte nos momentos mais difíceis, os dragões acabaram a festejar graças a um triplo de Michael Finke, a três segundos do fim.

A equipa comandada por Fernando Sá impôs aos encarnados a segunda derrota no campeonato - a segunda seguida em casa, depois do desaire com o Sporting - e fica com a liderança à mercê. O Benfica segue líder, com 26 pontos, mais um do que FC Porto e Sporting, ambos com 25, mas os dragões têm um jogo a menos.

O primeiro período começou com o Benfica a marcar, mas o FC Porto equilibrou com mais eficácia nos triplos e nunca houve uma diferença superior a dois pontos, nem para águias, nem para dragões.

O espetáculo, que já estava bom, ficou melhor e mais emocionante a fechar os primeiros dez minutos, quando o Benfica, em com três lançamentos livres de Ivan Almeida, foi do 22-23 ao 25-23 com que terminou o primeiro parcial. E só terminou assim porque o triplo de Miguel Maria Cardoso, em cima da buzina, acabou por não contar após análise da arbitragem.

As águias, apesar de terem saído na frente, pecaram sobretudo nos triplos (apenas um em sete, 14 por cento), numa estatística que acabou por ajudar o FC Porto, que com mérito acertou cinco em sete (55 por cento).

Benfica fugiu, mas dragão empatou tudo

O início do segundo período foi bom para o Benfica e penoso para o FC Porto, que levou um parcial de 6-0 e ficou a perder por 31-23, a maior diferença até então. Isso motivou o desconto de tempo pedido por Fernando Sá e o FC Porto, apesar de ainda ter ficado a nove pontos de distância (33-24), lá reequilibrou, reagindo com um parcial de 0-5 que balançou as contas do clássico.

O Benfica chegou depois a uma margem boa de seis pontos (40-34) a caminho do intervalo, mas dois lançamentos de Max Landis permitiram ao FC Porto voltar a assumir a dianteira aos 18 minutos (43-44). O equilíbrio manteve-se e ficou espelhado, por fim, ao intervalo, com o empate a 47 no marcador. Em 20 minutos, Broussard, do Benfica, destacou-se com 16 pontos.

Pós-intervalo forte do FC Porto

O início do terceiro período marcou outro cenário no jogo, com o FC Porto a conseguir um parcial de 0-9 em quase quatro minutos, desfazendo o equilíbrio com que se chegou ao intervalo, ao colocar o marcador em 47-56, uma vantagem de nove pontos inédita para os visitantes.

Norberto Alves pediu desconto de tempo e o Benfica conseguiu refazer-se. O FC Porto ainda conseguiu a estar a vencer por 11 pontos (51-62), mas o Benfica, graças a um parcial de 5-0 a fechar o período, relançou tudo para o quarto e último período (59-64).

Fez-se Luz, mas por fim chama do dragão

Com um ambiente eletrizante no Pavilhão Fidelidade, o Benfica entrou bem no quarto período e a vantagem mais larga que o FC Porto teve no jogo praticamente esfumou-se, com o 65-66 no marcador. O FC Porto foi mantendo a dianteira de forma tangencial, mas o Benfica voltou para a frente com um triplo de José Silva (71-69) a 6:08 do fim.

A partir daí, houve chama do dragão, também se fez Luz e a vitória do Benfica, que chegou a estar a perder por 76-80 a pouco mais de três minutos do fim, parecia aproximar-se. Porém, com 86-84 e posse para o FC Porto, Michael Finke voltou a dar nova volta ao marcador e seria mesmo a última (86-87). O Benfica teve três segundos para atacar, mas não conseguiu concretizar e, ao terceiro clássico da época com os azuis e brancos, somou a primeira derrota.

O melhor marcador do jogo foi Ivan Almeida, do Benfica, com 27 pontos, seguido de Aaron Broussard, com 21. Michael Finke, o homem do último e decisivo lançamento, fez 20 pontos para o FC Porto.

Jogo no Pavilhão Fidelidade, Lisboa.

Resultado: 86-87 (1.º: 25-23; 2.º: 47-47; 3.º: 59-64; 4.º: 86-87)

BENFICA (86)

Cinco inicial: Aaron Broussard (21), Betinho (2), Toney Douglas (4), Terrel Carter II (8), Ivan Almeida (27). Banco: José Silva (3), José Barbosa (3), Makram Romdhane (15), Diogo Gameiro, Tomás Barroso, Sérgio Silva, James Ellisor (3). Treinador, Norberto Alves.

FC PORTO (87)

Cinco inicial: Teyvon Myers (15), Francisco Amarante (6), Max Landis (17), Brian Conklin (10), Michael Finke (20). Banco: Miguel Maria Cardoso (7), Vladyslav Voytso, Keven Gomes, João Guerreiro, Miguel Queiroz (1), Charlon Kloof (11). Treinador, Fernando Sá.