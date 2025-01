O FC Porto foi à Póvoa de Varzim derrotar o CD Póvia por esclarecedores 93-53.

Num jogo de domínio dos dragões de uma ponta à outra, no final do primeiro período a vantagem portista já era considerável (22-7).

Ao intervalo, o FC Porto vencia pelo dobro da pontuação (42-21), tendo cavado um resultado ainda mais desnivelado numa segunda parte concluída por um quarto período com um parcial de 28-14.

O FC Porto é segundo classificado no campeonato de basquetebol com 21 pontos, menos um do que o Benfica, que vence todos os jogos (11) que realizou.

Também neste sábado à tarde, a Oliveirense venceu fora o V. Guimarães por 92-74 e subiu, ainda que à condição (Sporting joga terça-feira), ao terceiro lugar.