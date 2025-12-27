Basquetebol: FC Porto vence com tranquilidade na visita ao Galitos
Dragões terminaram o ano com vitória no Barreiro
O FC Porto venceu o Galitos (103-78) na nona jornada da Liga de basquetebol. Na visita ao Barreiro, a equipa de Fernando Sá terminou em beleza o ano de 2025.
A equipa portista entrou forte na partida e já vencia por 31-16 no final do primeiro período. Ao intervalo, o FC Porto vencia por 57-38. Na segunda parte, o Galitos ainda conseguiu equilibrar, mas a vantagem trazida do intervalo deu o triunfo tranquilo aos dragões (103-78).
Pelo FC Porto, Cornelius Hudson foi o destaque com um duplo-duplo de 18 pontos e 11 ressaltos, somando ainda cinco assistências. Vladyslav Voytso também se destacou pelos azuis e brancos com 18 pontos, quatro ressaltos e três assistências.
Do lado da equipa da casa, Brayden Carter foi o mais inconformado com um duplo-duplo de 16 pontos e 11 ressaltos, seguido do francês Quentin Diboundje com 17 pontos.
Com este triunfo, o FC Porto ascende ao terceiro posto com 13 pontos, os mesmo que a Oliveirense. Benfica e Sporting, ambos com 14 pontos, são primeiros e segundos respetivamente.