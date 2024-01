O FC Porto venceu, em casa, os búlgaros do BC Balkan por 92-80, na quarta jornada da segunda fase da Taça Europa de basquetebol e é líder do Grupo K da prova, com sete pontos.

Os dragões estiveram quase sempre por cima e voltaram a derrotar o conjunto da Bulgária, depois de já terem vencido o BC Balkan por 88-63, na primeira ronda do grupo.

Cleveland Hubert Melvin, do FC Porto, foi o MVP do encontro, com 19 pontos, três ressaltos e uma assistência.

Os azuis e brancos somam sete pontos e são líderes do Grupo K, à frente do Bilbao Basket, que tem seis pontos e menos um jogo realizado. O Balkan é último classificado do agrupamento, com quatro pontos.