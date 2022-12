O FC Porto venceu no reduto do Chemnitz, por 94-87, em jogo do Grupo I da segunda fase da Taça Europa de basquetebol.

Os dragões estiveram a perder por 13 pontos, no último período, mas conseguiram o triunfo com uma recuperação notável nos minutos finais.

Max Landis, com 23 pontos, foi o melhor marcador da partida.

O FC Porto soma duas vitórias em igual número de jogos, e a 24 de janeiro recebe os franceses do Cholet. Os dois primeiros classificados avançam para a próxima fase.