Foi um sábado positivo para as equipas de basquetebol do FC Porto e do Sporting, que somaram dois importantes triunfos na quinta jornada da segunda fase do campeonato.

Os dragões venceram no reduto da Oliveirense, por 95-83, enquanto o Sporting deslocou-se a Ovar e derrotou a Ovarense por 78-70.

Desta forma, FC Porto e Sporting dividem a liderança, ambos com 49 pontos, isto porque o Benfica, que tem 47, só entra em ação este domingo, com a visita ao Lusitânia.

Na próxima jornada, refira-se, há dérbi entre leões e encarnados na Luz.