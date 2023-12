O FC Porto venceu a Ovarense no Dragão Arena esta sexta-feira, por 79-72, em jogo da nona jornada do campeonato nacional de basquetebol.

Os dragões somaram o sétimo triunfo em sete jogos e seguem na segunda posição, com 14 pontos, menos um do que o Sporting, que tem mais um jogo disputado.

Quanto ao encontro, que Cat Barber abandonou logo aos três minutos com queixas físicas, teve Aaron Harrison (18 pontos), Cleveland Melvin (18 pontos) e Miguel Queiroz (16 pontos e 10 ressaltos) como destaques do lado portista. Contudo, Omoefay Odigie foi quem conseguiu o melhor registo pontual, com 22 pontos, além de 10 ressaltos.

No próximo domingo, o FC Porto volta a jogar no Dragão Arena, desta feita diante do Portimonense, que esta sexta-feira perdeu na visita ao Vitória de Guimarães (72-64).