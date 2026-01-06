Ao vencer a Ovarense por 74-62, num jogo em atraso da oitava jornada, o FC Porto igualou os vareiros na terceira posição da fase regular da Liga, somando ambos 17 pontos, menos um do que Sporting e Benfica, sendo que as águias, ainda invictas, têm menos um jogo disputado.

Vindos de um triunfo tranquilo, por 98-79, na receção ao Sp. Braga, os portistas ainda passaram mal no primeiro período, que fechou com a equipa de Ovar na frente do marcador por 23-15.

Porém, no segundo parcial, “apareceu” Cornelius Hudson, a figura do encontro com 22 pontos e 11 ressaltos. O extremo norte-americano foi importante para o parcial de 28-11 que os dragões aplicaram no segundo período, que lhes permitiu atingir o intervalo com uma vantagem de nove pontos (43-34).

A segunda metade não teve tantas oscilações, com o FC Porto a conseguir gerir a vantagem e, assim, vencer sem sobressaltos.

Tanner Omlid (13 pontos e nove ressaltos) e Javian Davis (14 pontos e seis ressaltos) também deram nas vistas nos portistas, enquanto Jay Heath Jr, com 16 pontos e seis ressaltos, foi o melhor no lado da Ovarense.

No próximo fim de semana, o FC Porto visita o pavilhão Esgueira (sábado, 21h00) e a Ovarense joga em Braga (domingo, 18h45). Os encontros são referentes à 11.ª jornada da fase regular da Liga portuguesa de basquetebol.