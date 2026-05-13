A Federação Portuguesa de Basquetebol (FBP) anunciou esta quarta-feira os castigos das 11 expulsões que resultaram do jogo entre Ovarense e Oliveirense para o jogo 1 dos «quartos» da Liga.

Em Ovar, a equipa da casa acabou por vencer no dérbi (93-79). Os instantes finais ficaram marcados por troca de agressões entre os plantéis. Resultou, no fundo, em cinco jogadores suspensos, tal como o treinador da Ovarense.

Numa nota publicada, a FPB confirmou as suspensões:

Gustavo Teixeira (Ovarense) – cinco jogos;

Jonathan Silva (Ovarense) – três jogos;

Eric Dias (Ovarense) – dois jogos;

Isaquiel Vuaka (Ovarense) – quatro jogos;

Ivan Pavicevic (Ovarense) - um jogo reduzido para repreensão;

Jay Heath Jr (Ovarense) - um jogo reduzido para repreensão;

Leon Ayers III (Oliveirense) – dois jogos reduzido para um jogo;

Mikyle Mcintosh (Oliveirense) – quatro jogos;

Miguel Fonseca (Oliveirense) – um mês reduzido para repreensão;

Filipe Dionísio (Oliveirense) – um jogo de suspensão reduzido para repreensão;

José Barbosa (Oliveirense) – um jogo de suspensão reduzido para repreensão;

Diogo Araújo (Oliveirense) – um jogo de suspensão reduzido para repreensão;

João Embaló (Oliveirense) – um jogo de suspensão reduzido para repreensão.

A Ovarense foi ainda castigada por três mil euros reduzido para 500 euros por «mau comportamento do público».

Estes castigos entram em ação já esta quarta-feira, sendo que a Oliveirense recebe a Ovarense para o jogo 2 dos «quartos», que tem início apontado para as 21 horas.