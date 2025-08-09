Modalidades
Basquetebol: Federação esclarece lesão de Neemias Queta
Português saiu lesionado no duelo frente a Espanha B e tem uma lesão na anca direita
A Federação Portuguesa de Basquetebol anunciou, este sábado, que Neemias Queta tem uma «lesão ligeira na região da anca direita».
O poste saiu lesionado do jogo da passada quinta-feira frente a Espanha B, encontro que Portugal perdeu por 64-63.
Na mesma partida, também o base Anthony da Silva sofreu uma «contusão óssea de pequena dimensão».
«Ambos os jogadores mantêm-se integrados no plano de reabilitação definido pela equipa médica, estando a sua evolução a ser avaliada diariamente», avançou a Federação.
Portugal continua a preparar a participação no Europeu de 2025. A fase final da competição realiza-se na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia, entre 27 de agosto e 14 de setembro.
