A Federação Portuguesa de Basquetebol anunciou, este sábado, que Neemias Queta tem uma «lesão ligeira na região da anca direita».

O poste saiu lesionado do jogo da passada quinta-feira frente a Espanha B, encontro que Portugal perdeu por 64-63.

Na mesma partida, também o base Anthony da Silva sofreu uma «contusão óssea de pequena dimensão».

«Ambos os jogadores mantêm-se integrados no plano de reabilitação definido pela equipa médica, estando a sua evolução a ser avaliada diariamente», avançou a Federação.

Portugal continua a preparar a participação no Europeu de 2025. A fase final da competição realiza-se na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia, entre 27 de agosto e 14 de setembro.