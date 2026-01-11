Basquetebol feminino: Benfica conquista Taça Federação
Águias bateram a Quinta dos Lombos na final
Águias bateram a Quinta dos Lombos na final
O Benfica conquistou a terceira Taça Federação depois de vencer a Quinta dos Lombos (86-85) na final. Foi preciso prolongamento para decidir o vencedor.
As encarnadas entraram melhor e venciam por nove pontos ao intervalo (44-35). A Quinta dos Lombos conseguiu empatar e levar o jogo para prolongamento. No final, tudo foi decidido por Letícia Soares, que acabou por virar o jogo e dar o triunfo ao Benfica com dois pontos da linha de lance livre a um segundo do fim.
Inês Faustino (26 pontos), Letícia Soares (14 pontos e sete ressaltos) e Zuzanna Puc (10 pontos e 15 ressaltos) foram os destaques do Benfica. Nahomis Hardy (22 pontos e 11 ressaltos) e Milica Ivanovic (16 pontos) foram as mais inconformadas do lado da formação de Carcavelos.
🏆 VENCEDORAS DA TAÇA FEDERAÇÃO!!! pic.twitter.com/WGc9I5skd2— SLBenfica Modalidades (@modalidadesslb) January 11, 2026